«Власть должна быть современной»: Куйвашев приставил к мэрам коуча

Губернатор Евгений Куйвашев привез на совещание с главами муниципалитетов московского коуча Владимира Соловьева. Он решил повторить творческое заседание Госсовета , которое провели в администрации президента. « Это командная игра , тренинг и семинар « в одном флаконе», — сообщил глава региона в соцсетях. По его словам , мэров удалось заинтересовать.





Семинар для мэров будет идти два дня. За это время главы должны научиться генерировать идеи и работать « нешаблонно».