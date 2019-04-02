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«Власть должна быть современной»: Куйвашев приставил к мэрам коуча

15:56, 02 Апрель 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Губернатор организовал командную игру вместо традиционного совещания.
Губернатор Евгений Куйвашев привез на совещание с главами муниципалитетов московского коуча Владимира Соловьева. Он решил повторить творческое заседание Госсовета, которое провели в администрации президента. «Это командная игра, тренинг и семинар «в одном флаконе», — сообщил глава региона в соцсетях. По его словам, мэров удалось заинтересовать.

Семинар для мэров будет идти два дня. За это время главы должны научиться генерировать идеи и работать «нешаблонно».
«Считаю, власть должна быть современной и постоянно применять новые социальные и коммуникационные технологии в своей работе», — сообщил Куйвашев.
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Главы городов Свердловской области сегодня приехали в Екатеринбург, чтобы принять участие в новом формате работы. Это не традиционное совещание, а командная игра, тренинг и семинар «в одном флаконе». Все проходит под руководством известного коуча Владимира Соловьева (это не известный телеведущий, а другой Владимир Соловьев). ⠀ Формат и ведущего мы переняли с последних заседаний Госсовета, которые благодаря творческому подходу администрации президента проходили очень динамично и плодотворно. Вот мы и решили применять такую практику в Екатеринбурге. Судя по первым часам работы, это было удачное решение: заинтересованность и вовлеченность людей намного больше, глаза горят, завязываются интересные дискуссии. ⠀ Считаю, власть должна быть современной и постоянно применять новые социальные и коммуникационные технологии в своей работе. Это хороший пример инноваций в госменеджменте. Наша задача — постоянно повышать качество управления. ⠀ Мы должны учиться работать нешаблонно, нестандартно, уметь генерировать идеи, обладать способностями при существующих ресурсах действовать более эффективно, давать более заметные результаты, уметь коммуницировать на всех уровнях, находить общий язык с любым собеседником, быть убедительным в разговоре с людьми. ⠀ Семинар будет проходить два дня. Желаю коллегам интересной работы, приобретения новых знаний и навыков, которые будут использованы на благо свердловчан.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, губернатор, совещание, коуч, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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