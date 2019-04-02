«Власть должна быть современной»: Куйвашев приставил к мэрам коуча
15:56, 02 Апрель 2019
Губернатор организовал командную игру вместо традиционного совещания.
Губернатор Евгений Куйвашев привез на совещание с главами муниципалитетов московского коуча Владимира Соловьева. Он решил повторить творческое заседание Госсовета, которое провели в администрации президента. «Это командная игра, тренинг и семинар «в одном флаконе», — сообщил глава региона в соцсетях. По его словам, мэров удалось заинтересовать.
Семинар для мэров будет идти два дня. За это время главы должны научиться генерировать идеи и работать «нешаблонно».
«Считаю, власть должна быть современной и постоянно применять новые социальные и коммуникационные технологии в своей работе», — сообщил Куйвашев.
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