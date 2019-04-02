В Екатеринбурге ушибло снегом трехлетнего ребенка

Еще один ребенок пострадал от упавшего снега в Екатеринбурге. На этот раз заложником неубранных крыш стала трехлетняя малышка. Снег с наледью и еще два деревянных бруска в придачу упали на девочку с крыши детского сада «Детство» № 40/228 по улице Уральских рабочих, когда мама забирала ребенка. Прокуратура начала проверку.

В городской больнице девочке поставили диагноз — ушиб мягких тканей головы, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Сотрудники ведомства запросили документы, чтобы выяснить, кто отвечал за уборку кровли, и данные о состоянии здоровья девочки. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.

С приходом весны льдины все чаще падают на екатеринбуржцев с крыш. Из-за неубранной крыши пострадала 69-летняя Надежда Безроднова. Льдина упала на пенсионерку прямо со здания городской администрации. Женщина получила травму лица и ушиб груди. В мэрии пять дней просматривали видео с камер видеонаблюдения, но потом решили извиниться перед пострадавшей за плохую уборку. Представитель МКУ«Управления зданиями» подарил бабушке путевку в санаторий«Бодрость» на Эльмаше. Мэр Александр Высокинский получил представление прокуратуры с требованием устранить нарушения при обслуживании здания.