В Екатеринбурге ушибло снегом трехлетнего ребенка
Еще один ребенок пострадал от упавшего снега в Екатеринбурге. На этот раз заложником неубранных крыш стала трехлетняя малышка. Снег с наледью и еще два деревянных бруска в придачу упали на девочку с крыши детского сада «Детство» № 40/228 по улице Уральских рабочих, когда мама забирала ребенка. Прокуратура начала проверку.
В городской больнице девочке поставили диагноз — ушиб мягких тканей головы, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Сотрудники ведомства запросили документы, чтобы выяснить, кто отвечал за уборку кровли, и данные о состоянии здоровья девочки. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.
С приходом весны льдины все чаще падают на екатеринбуржцев с крыш. Из-за неубранной крыши пострадала 69-летняя Надежда Безроднова. Льдина упала на пенсионерку прямо со здания городской администрации. Женщина получила травму лица и ушиб груди. В мэрии пять дней просматривали видео с камер видеонаблюдения, но потом решили извиниться перед пострадавшей за плохую уборку. Представитель МКУ«Управления зданиями» подарил бабушке путевку в санаторий«Бодрость» на Эльмаше. Мэр Александр Высокинский получил представление прокуратуры с требованием устранить нарушения при обслуживании здания.
Кроме пенсионерки Надежды Безродновой в Екатеринбурге в начале марта ушибся девятилетний мальчик. Он возвращался домой с тренировки по карате. Льдина настигла его возле дома на Данилы Зверева, 16. Еще один ребенок чудом не пострадална Донбасской, 22. Коляска с девочкой опрокинулась на бок, но малышка осталась в порядке. Мама ребенка получила ушибы и ссадины. Другая история с коляской произошла около здания на Куйбышева, 48Г. Еще около дома на Ленина, 5/1 черепно-мозговую травму получила женщина-дворник. А два дня назад от очередной глыбы пострадала беременная женщина. Прокуратура решила побеседовать с мэрией и УК по поводу некачественной уборки снега.
На этом истории со снегом не закончились. Полторы недели назад на Бисертской глыба льда настигла парикмахершу. Девушка сломала левое плечо.