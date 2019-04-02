Свердловскую почту оштрафовали на 50 тысяч за холодные батареи
12:42, 02 Апрель 2019
Условия труда, в которых работали сотрудники, не соответствовали нормам.
Отделение Почты России в поселке Сосьва на улице Балдина поплатилось деньгами за плохие условия труда. Прокуратура и сотрудники МЧС проверили почту и выяснили, что в здании нет системы централизованного отопления, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, в доме протекает крыша. Зимой на почте холодно, температура не соответствует нормам, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.
После проверки прокуратура обратилась в суд с просьбой взыскать с Почты России 50 тысяч рублей. Судья согласился с суммой, но ответчик обжаловал решение в областной инстанции. Свердловский областной суд остался на стороне коллег и решение не изменил.
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