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Свердловскую почту оштрафовали на 50 тысяч за холодные батареи

12:42, 02 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Условия труда, в которых работали сотрудники, не соответствовали нормам.

Отделение Почты России в поселке Сосьва на улице Балдина поплатилось деньгами за плохие условия труда. Прокуратура и сотрудники МЧС проверили почту и выяснили, что в здании нет системы централизованного отопления, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, в доме протекает крыша. Зимой на почте холодно, температура не соответствует нормам, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.

После проверки прокуратура обратилась в суд с просьбой взыскать с Почты России 50 тысяч рублей. Судья согласился с суммой, но ответчик обжаловал решение в областной инстанции. Свердловский областной суд остался на стороне коллег и решение не изменил.

Заложники Матрицы
Истории екатеринбуржцев и не только, которые стали жертвами кибербуллинга.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Областной суд, штраф, работа, Почта России, Свердловская область , Сосьва
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