Свердловская область продолжит страдать от смога
17:32, 02 Апрель 2019
Удушливая пелена дыма накроет Средний Урал до пятого апреля.
Свердловская область вновь окажется под властью смога. По данным уральского Гидрометцентра, пелена дыма накроет Средний Урал в 20 часов сегодня, 2 апреля, и продержится над регионом трое суток до вечера 5 апреля. В Свердловской области объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
Смог давно не отпускает наш регион. Последний раз предупреждение о копоти и выхлопных газах было в конце прошлого месяца, с 23 по 25 марта. Но есть и хорошая новость. Уральцам повезло с погодой. Так, на первую неделю апреля в Екатеринбурге пообещали стабильный плюс. Самая высокая температура будет в пятницу, 5 апреля. Жителей уральской столицы ждут +8 градусов Цельсия.
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