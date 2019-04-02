Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловская область продолжит страдать от смога

17:32, 02 Апрель 2019
image.jpg
Фото: ЕТВ
Удушливая пелена дыма накроет Средний Урал до пятого апреля.

Свердловская область вновь окажется под властью смога. По данным уральского Гидрометцентра, пелена дыма накроет Средний Урал в 20 часов сегодня, 2 апреля, и продержится над регионом трое суток до вечера 5 апреля. В Свердловской области объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Смог давно не отпускает наш регион. Последний раз предупреждение о копоти и выхлопных газах было в конце прошлого месяца, с 23 по 25 марта. Но есть и хорошая новость. Уральцам повезло с погодой. Так, на первую неделю апреля в Екатеринбурге пообещали стабильный плюс. Самая высокая температура будет в пятницу, 5 апреля. Жителей уральской столицы ждут +8 градусов Цельсия.

Заложники Матрицы
Истории екатеринбуржцев и не только, которые стали жертвами кибербуллинга.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Свердловская область продолжит страдать от смога»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Гидрометцентр, погода, синоптики, смог, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Сумма мнений Σ
О помощи людям с аутизмом в Екатеринбурге
О помощи людям с аутизмом в Екатеринбурге
От Светланы Зенковой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.