Спикер гордумы Екатеринбурга «крышует» чиновников Уралмаша и Эльмаша

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин спас от увольнения руководство администрации Орджоникидзевского района. Территория заняла последнее место по качестве зимней уборки в рейтинге мэра Александра Высокинского. Глава района Роман Кравченко и его зам по благоустройству Александр Щелконогов получили выговор и оказались на грани увольнения.

«Игорь Володин, который является безусловным авторитетом в Орджоникидзевском районе, взял на поруки местную администрацию», — сообщили в пресс-службе мэрии. Им дали время до 20 апреля. Если ситуация не изменится, мэр планирует их уволить.

Полковник полиции Роман Кравченко возглавил район в ноябре 2018 года по протекции спикера Игоря Володина. Во время итогового объезда мэр Александр Высокинский сделал выговор главе администрации Октябрьского района Роману Рудометову, его заму по благоустройству и по вопросам потребительского рынка. Также «прилось расстаться» с четырьмя снегоуборщиками Ленинского ДЭУ, которые бездельничали на рабочем месте.