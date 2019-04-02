Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Спикер гордумы Екатеринбурга «крышует» чиновников Уралмаша и Эльмаша

14:14, 02 Апрель 2019
yvaa_1.jpg
Фото: ЕТВ
Игорь Володин спас от увольнения главу района Романа Кравченко, который занял последнее место в рейтинге уборки Высокинского.

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин спас от увольнения руководство администрации Орджоникидзевского района. Территория заняла последнее место по качестве зимней уборки в рейтинге мэра Александра Высокинского. Глава района Роман Кравченко и его зам по благоустройству Александр Щелконогов получили выговор и оказались на грани увольнения.

«Игорь Володин, который является безусловным авторитетом в Орджоникидзевском районе, взял на поруки местную администрацию», — сообщили в пресс-службе мэрии. Им дали время до 20 апреля. Если ситуация не изменится, мэр планирует их уволить.

Полковник полиции Роман Кравченко возглавил район в ноябре 2018 года по протекции спикера Игоря Володина. Во время итогового объезда мэр Александр Высокинский сделал выговор главе администрации Октябрьского района Роману Рудометову, его заму по благоустройству и по вопросам потребительского рынка. Также «прилось расстаться» с четырьмя снегоуборщиками Ленинского ДЭУ, которые бездельничали на рабочем месте.

Заложники Матрицы
Истории екатеринбуржцев и не только, которые стали жертвами кибербуллинга.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Спикер гордумы Екатеринбурга «крышует» чиновников Уралмаша и Эльмаша»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Орджоникидзевский район, уборка, уборка снега, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Грейдер на час
Городские истории
Грейдер на час
Почему сотен машин мало для уборки Екатеринбурга от снега.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Главные новости Екатеринбурга 02.04.2019
02 апреля в 19:00
С Евгений Куйвашев, Владимир Мединский, Марина Канатова
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.