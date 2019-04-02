Силовики нашли екатеринбуржца, разгромившего офис «Коммерсанта»

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Сотрудники « Коммерсанта» увидели результат погрома утром в понедельник , 1 апреля. На место выезжали и следователи , и полицейские. Первые возбудили уголовное дело по статье « Воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов», а вторые с собаками обыскали помещение редакции , посмотрели записи с камер наблюдения и обошли ближайшие дома.