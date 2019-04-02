Силовики нашли екатеринбуржца, разгромившего офис «Коммерсанта»
08:30, 02 Апрель 2019
Нападение не связано с профессиональной деятельностью редакции.
Следователи и полицейские нашли мужчину, который в ночь с 31 марта на 1 апреля разгромил офис екатеринбургского «Коммерсанта» на Горького, 65. Это 45-летний местный житель. В тот вечер мужчина изрядно напился и решил похулиганить — он проник в помещения редакции и испортил имущество журналистов на 70 тысяч рублей, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловского следкома.
Сотрудники «Коммерсанта» увидели результат погрома утром в понедельник, 1 апреля. На место выезжали и следователи, и полицейские. Первые возбудили уголовное дело по статье «Воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов», а вторые с собаками обыскали помещение редакции, посмотрели записи с камер наблюдения и обошли ближайшие дома.
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Отмечу, что данное ЧП не связано с профессиональной деятельностью журналистского коллектива филиала российского СМИ.
По данным следователей, нападение носило бытовой характер — то есть нападавший, скорее всего, мстил кому-то из знакомых, кто работает в редакции «Коммерсанта». Кому — пока неизвестно.
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