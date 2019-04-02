Москва передумала и дала деньги на строительство «Эрмитаж-Урал»

На строительство и оборудование центра « Эрмитаж-Урал» выделят деньги из федерального бюджета. Свердловское правительство уже получило соответствующее подтверждение , сообщил губернатор Евгений Куйвашев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Глава региона поблагодарил его за содействие.





В мае 2018 года замначальника Управления культуры Екатеринбурга заявила , что заявку на финансирование строительства отклонили из-за устаревшей экспертизы. Завершить работы по строительству планировали к 75-летию Победы в 2020 году. Однако проект признали экономически невыгодным: конкурс на строительство провалился , а на выбранном участке оказался объект культурного наследия. Центр « Эрмитаж-Урал» разместится на улице Вайнера. Смета на строительство и оснащение культурно-просветительского центра составляет более 576 миллионов рублей.



