Москва передумала и дала деньги на строительство «Эрмитаж-Урал»
15:10, 02 Апрель 2019
Проект планировали финансировать только из областного бюджета.
На строительство и оборудование центра «Эрмитаж-Урал» выделят деньги из федерального бюджета. Свердловское правительство уже получило соответствующее подтверждение, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Глава региона поблагодарил его за содействие.
В мае 2018 года замначальника Управления культуры Екатеринбурга заявила, что заявку на финансирование строительства отклонили из-за устаревшей экспертизы. Завершить работы по строительству планировали к 75-летию Победы в 2020 году. Однако проект признали экономически невыгодным: конкурс на строительство провалился, а на выбранном участке оказался объект культурного наследия. Центр «Эрмитаж-Урал» разместится на улице Вайнера. Смета на строительство и оснащение культурно-просветительского центра составляет более 576 миллионов рублей.
Владимир Мединский приехал в Екатеринбург на открытие театрального марафона, сообщили в департаменте информполитики региона. Он планирует приглядеться к тетральным коллективам и понять, какая помощь им нужна.
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