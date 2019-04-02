Минфин заподозрил «Золотое Сечение» и Глацких в финансовых нарушениях

Свердловский Минфин проверил, как расходовали бюджетные деньги в департаменте молодежной политики и фонде «Золотое сечение», работу которых курировала скандальная чиновница Ольга Глацких. Расследование инициировала прокуратура. По данным Минфина, в 2018 году департамент без должного обоснования выделил фонду деньги и никак не контролировал расход субсидий. Также фонд выплачивал сотрудникам премии, не согласованные с руководством. Уровень преподавательского состава за год сильно снизился.

«Отсутствие контроля привело к расхождению количества заявленных участников образовательных смен, проведенных Фондом, от фактически участвующих», — говорится в отчете.

Информацию о многочисленных нарушениях сообщили правительству Свердловской области. И.о директора департамента получил представление об устранении нарушений.

Лагерь «Золотое Сечение» является аналогом президентского проекта «Сириус». Его уральскую версию курировал департамент молодежной политики Ольги Глацких. После высказывания о том, что государство не просило никого рожать, в ведомстве начались проверки. Департамент заподозрили в нецелевом расходовании бюдежетных средств на проведение лагеря для одаренных детей «Золотое сечение». Сама Ольга Глацких после скандального высказывания написала заявление об увольнении. По ее словам, она не хотела подставлять губернатора, на которого после решения сохранить Глацких в составе правительства, набросились фэйки в соцсетях.

