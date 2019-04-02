Екатеринбург попал в топ-5 популярных у иностранцев городов

Екатеринбург вошел в пятерку городов, которые популярны среди иностранцев больше всего. Уральская столица оказалась на четвертом месте после Москвы, Питера и Новосибирска, сообщают РИА Новости со ссылкой на Aviasales. Пятерку замыкает Краснодар.

Эксперты выяснили, в какие российские города иностранцы покупали авиабилеты. Так Екатеринбург попал в топ-5. Кроме того, аналитики узнали, что в первом квартале 2019 года спрос на перелеты из-за рубежа в Россию вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Средний чек увеличился на треть и составил 13 574 рубля.

Примечательно, что в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и в Краснодар авиабилеты подорожали от семи до 75%, а в Екатеринбург, наоборот, подешевели на 11% до восьми тысяч рублей.