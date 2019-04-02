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Екатеринбург попал в топ-5 популярных у иностранцев городов

11:48, 02 Апрель 2019
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Фото: Дмитрий Сальник для ЕТВ
Уральская столица заняла четвертое место, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску.

Екатеринбург вошел в пятерку городов, которые популярны среди иностранцев больше всего. Уральская столица оказалась на четвертом месте после Москвы, Питера и Новосибирска, сообщают РИА Новости со ссылкой на Aviasales. Пятерку замыкает Краснодар.

Эксперты выяснили, в какие российские города иностранцы покупали авиабилеты. Так Екатеринбург попал в топ-5. Кроме того, аналитики узнали, что в первом квартале 2019 года спрос на перелеты из-за рубежа в Россию вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Средний чек увеличился на треть и составил 13 574 рубля.

Примечательно, что в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и в Краснодар авиабилеты подорожали от семи до 75%, а в Екатеринбург, наоборот, подешевели на 11% до восьми тысяч рублей.

Заложники Матрицы
Истории екатеринбуржцев и не только, которые стали жертвами кибербуллинга.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, иностранцы, отдых, рейтинг, аналитика, топ, Екатеринбург
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