Дорожное предприятие из Екатеринбурга вернуло 11 миллионов налогов
10:44, 02 Апрель 2019
Приставы запретили руководству регистрировать восемь автомобилей. Это побудило компанию погасить долг.
Дорожное предприятие из Екатеринбурга вернуло 11 миллионов налогов после того, как приставы не раз напомнили о долге. Сотрудники ведомства заявили руководителю компании, что если он не заплатит деньги вовремя, то ему придется добавить к сумме 7% исполнительского сбора. Директор проигнорировал слова приставов.
Тогда работники УФССП наложили арест на счета должника. Это заставило его пошевелиться и заплатить 5,8 миллиона рублей, но на этом все закончилось. Тогда дорожному предприятию запретили регистрировать восемь автомобилей и автобусов. В итоге екатеринбургская фирма погасила долги по налогам полностью, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
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