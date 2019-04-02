Дорожное предприятие из Екатеринбурга вернуло 11 миллионов налогов после того, как приставы не раз напомнили о долге. Сотрудники ведомства заявили руководителю компании, что если он не заплатит деньги вовремя, то ему придется добавить к сумме 7% исполнительского сбора. Директор проигнорировал слова приставов.

Тогда работники УФССП наложили арест на счета должника. Это заставило его пошевелиться и заплатить 5,8 миллиона рублей, но на этом все закончилось. Тогда дорожному предприятию запретили регистрировать восемь автомобилей и автобусов. В итоге екатеринбургская фирма погасила долги по налогам полностью, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.