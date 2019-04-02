Болезнь сломанного гена: маленькому уральцу нужна помощь
Журналисты ТРК «Сигма» из Нового Уренгоя обратились на ЕТВ за помощью. Родители маленького Мурата Гаджиева собирают средства на лечение мальчика.
Мурат родился 26 октября 2018 года. Мальчик казался здоровым и крепким. Но после первого осмотра у педиатра, у врачей закрались сомнения. После много численных обследований и анализов, малышу был поставлен страшный диагноз: спинальная мышечная атрофия первого типа (это самая тяжелая форма заболевания). Болезнь сломанного гена — так еще называют СМА: нервные клетки спинного мозга, отвечающие за координацию движений и мышечный тонус, у Мурата отмирают. Со временем ему станет трудно дышать и глотать… Чтобы мальчик жил, начинать лечение нужно как можно раньше.
Видео: ТРК «Сигма»
Лекарства от этой болезни раньше не существовало. Только в конце 2016 года появился единственный в мире препарат — Spinraza, который может вернуть ребенка к жизни. К сожалению, в России он пока не сертифицирован, и получить его бесплатно не получится. Чтобы лечиться за границей, требуется большая сумма: годовой курс лечения состоит из шести инъекций, цена одной — почти восемь миллионов. Но прежде чем начать лечение Мурату нужно пройти обследование в той же зарубежной клинике. И это еще около 10 миллионов долларов.
Несмотря на космические суммы, мама и папа Мурата Гаджиева намерены бороться за жизнь сына. И надеются на помощь добрых людей.
Если вы хотите помочь Мурату, можно перевести деньги на:
- карту Газпромбанка 6764 5461 2113 5060 (Гаджиев Эльмар Меджидович);
- карту Сбербанка 2202 2001 4845 3861 (Гаджиева Юлия Мирзебековна);
- на короткий номер 7715 (отправить сообщение со словом МОРОШКА, сделать пробел и ввести сумму пожертвования);
- на расчетный счет благотворительного фонда ЯМИНЕ 40703810167450000752: в назначение платежа необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать «ПОМОЩЬ ГАДЖИЕВУ МУРАДУ».