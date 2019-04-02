Болезнь сломанного гена: маленькому уральцу нужна помощь

Лекарства от этой болезни раньше не существовало. Только в конце 2016 года появился единственный в мире препарат — Spinraza, который может вернуть ребенка к жизни. К сожалению, в России он пока не сертифицирован, и получить его бесплатно не получится. Чтобы лечиться за границей, требуется большая сумма: годовой курс лечения состоит из шести инъекций, цена одной — почти восемь миллионов. Но прежде чем начать лечение Мурату нужно пройти обследование в той же зарубежной клинике. И это еще около 10 миллионов долларов.

Несмотря на космические суммы, мама и папа Мурата Гаджиева намерены бороться за жизнь сына. И надеются на помощь добрых людей.

Если вы хотите помочь Мурату, можно перевести деньги на: