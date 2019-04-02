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Александра Якоба наградили орденом Дружбы

11:20, 02 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Госнаграду получил также гендиректор «Группы Синара» Михаил Ходоровский.

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы экс-главу администрации Александра Якоба. Он получил награду «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность». Указ президента появился на сайте правовой информации.

Александра Якоба назначили на должность сити-менеджера 7 декабря 2010 года. Мы рассказывали о том, чего удалось добиться главе администрации за восемь лет работы, и объясняли, чем Якоб запомнился горожанам. Подробности здесь.

В списке есть и другие уральцы. Так, гендиректор «Группы Синара» Михаил Ходоровский получил орден Почета, гендиректор страховой компании «УГМК-Медицина» Игорь Леонтьев, электросварщики Уральского турбинного завода Анатолий Лебедев и Валентин Предеин, токарь-карусельщик УТЗ Владимир Шалагин — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Кроме того, орден Дружбы достался завкафедрой УрГЮУ Валерию Петрову, орден «Родительская слава» — семье Потаповых, звание «Заслуженный геолог РФ» — госсоветнику Николаю Кокорину, звание «Заслуженный машиностроитель РФ» — председателю совета директоров УТЗ Михаилу Лифшицу.

Заложники Матрицы
Истории екатеринбуржцев и не только, которые стали жертвами кибербуллинга.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Указ, премия, награда, чиновник, Екатеринбург, Александр Якоб, Владимир Путин
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