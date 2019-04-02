Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание

09:24, 02 Апрель 2019
119a5188.jpg
Фото: ЕТВ
Сейчас из Екатеринбурга можно улететь по 100 направлениям. Половина из них – международные.

Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание. Сейчас из Екатеринбурга можно улететь по 100 направлениям. Половина из них — международные. Екатеринбуржцы традиционно смогут отправиться в Турцию и Египет, а также в Грецию, Болгарию, Италию, Кипр, Францию, Чехию, ОАЭ, Тунис, Китай, Израиль, Армению, Шри-Ланку, сообщили ЕТВ в пресс-службе воздушной гавани.

На черноморские курорты: Сочи, Симферополь, Анапа, Геленджик — запланировали до 11 вылетов в сутки. Из столицы Урала в Минеральные Воды можно будет попасть пять раз в неделю. Стало больше рейсов в Самару, Казань, Краснодар, Нижневартовск и Новый Уренгой.

На турецкие курорты: Анталья, Алания, Бодрум, Даламан, Стамбул — число рейсов увеличилось до 12 в сутки. Кроме того, самолеты будут чаще летать в Батуми, Тбилиси и Баку. Подробную информацию можно посмотреть в расписании Кольцово.

Заложники Матрицы
Истории екатеринбуржцев и не только, которые стали жертвами кибербуллинга.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, полет, отпуск, Екатеринбург, расписание, отдых, Кольцово
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Сумма мнений Σ
Профилактика сексуального насилия над детьми
Профилактика сексуального насилия над детьми
От Светланы Зенковой
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».