Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание. Сейчас из Екатеринбурга можно улететь по 100 направлениям. Половина из них — международные. Екатеринбуржцы традиционно смогут отправиться в Турцию и Египет, а также в Грецию, Болгарию, Италию, Кипр, Францию, Чехию, ОАЭ, Тунис, Китай, Израиль, Армению, Шри-Ланку, сообщили ЕТВ в пресс-службе воздушной гавани.

На черноморские курорты: Сочи, Симферополь, Анапа, Геленджик — запланировали до 11 вылетов в сутки. Из столицы Урала в Минеральные Воды можно будет попасть пять раз в неделю. Стало больше рейсов в Самару, Казань, Краснодар, Нижневартовск и Новый Уренгой.

На турецкие курорты: Анталья, Алания, Бодрум, Даламан, Стамбул — число рейсов увеличилось до 12 в сутки. Кроме того, самолеты будут чаще летать в Батуми, Тбилиси и Баку. Подробную информацию можно посмотреть в расписании Кольцово.