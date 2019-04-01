В Свердловской области отменят запрет на сбор лесной подстилки
16:47, 01 Апрель 2019
Региональный парламент рассмотрит законопроект на ближайшем заседании 16 апреля.
Депутаты свердловского Законодательного собрания отменят запрет на сборподстилки, мха и камыша в лесах целового назначения. Депутаты рассмотрят законопроект на ближайшем заседании Заксобрания, которое состоится 16 апреля. Пост об изменениях в законе «О порядке заготовки гражданами недревесных лесных ресурсов» написал на странице в Facebook депутат Вячеслав Вегнер.
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Журналисту ЕТВ Вячеслав Вегнер рассказал, что «это позволит устранить неточности в действующем законе». Благодаря изменениям свердловчане смогут собирать подстилку, мох, тростник и камыш в лесах всех категорий. Сейчас жители Среднего Урала не могут брать ресурсы в противоэрозийных лесах и тех, которые выполняют функции защиты природных объектов.
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