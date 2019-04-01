В Свердловской области отменят запрет на сбор лесной подстилки

Журналисту ЕТВ Вячеслав Вегнер рассказал, что «это позволит устранить неточности в действующем законе». Благодаря изменениям свердловчане смогут собирать подстилку, мох, тростник и камыш в лесах всех категорий. Сейчас жители Среднего Урала не могут брать ресурсы в противоэрозийных лесах и тех, которые выполняют функции защиты природных объектов.