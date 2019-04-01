Уральский полицейский может сесть на 6 лет за вранье о всемогуществе

Начальника уголовного розыска Нижней Туры обвинили в мошенничестве. По версии следствия, в мае 2018 года он предложил мужчине замять дело об изнасиловании за 50 тысяч рублей. Тот согласился и передал указанную сумму на КПП № 1 в Лесном. Через несколько дней полицейский предложил своему знакомому отказ в возбуждении уголовного дела по краже, если он заплатит сто тысяч рублей. На самом деле начальник никак не мог повлиять на процесс, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Аферы полицейского раскрылись. Уголовное дело направили в суд. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Полицейский из Екатеринбурга получил три года колонии общего режима за то, что потребовал взятку от родственников наркомана. Запять дело он предложил аж за 1,5 миллиона рублей. Подруга задержанного заплатила полицейскому 600 тысяч рублей. Еще 500 тысяч ему должны были отдать через водителя такси, но в это время работника МВД поймали с поличным.

