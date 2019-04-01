Свердловский суд оставил рабочему 70 тысяч, перечисленных по ошибке

Рабочий комбината «Ураласбест» стал инвалидом третьей группы после несчастного случая на производстве. В 2016 году ему выплатили компенсацию морального вреда в 70 тысяч рублей. Через несколько месяцев он повторно получил такую же сумму на зарплатную карту. Оказалось, что произошла ошибка и предприятие потребовало вернуть деньги назад. Чтобы сделать это, «Ураласбест» подал иск в суд, обвинив мужчину в неосновательном обогащении.

С инвалида также потребовали выплатить 9,5 тысячи за пользование чужими деньгами и еще 2,5 тысячи на оплату госпошлины, сообщили в пресс-службе областного суда. Асбестовский суд отклонил иск и предприятие обратилось в областную инстанцию. Судебная коллегия решила, что работник не был обязан проверять правильность начисления выплат, поэтому оставил решение без изменений.