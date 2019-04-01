Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловский суд оставил рабочему 70 тысяч, перечисленных по ошибке

13:16, 01 Апрель 2019
dengi_rubli_tysjachi_1.jpg
Фото: ЕТВ
«Ураласбест» случайно выплатил лишнюю компенсацию и попытался ее вернуть.

Рабочий комбината «Ураласбест» стал инвалидом третьей группы после несчастного случая на производстве. В 2016 году ему выплатили компенсацию морального вреда в 70 тысяч рублей. Через несколько месяцев он повторно получил такую же сумму на зарплатную карту. Оказалось, что произошла ошибка и предприятие потребовало вернуть деньги назад. Чтобы сделать это, «Ураласбест» подал иск в суд, обвинив мужчину в неосновательном обогащении.

С инвалида также потребовали выплатить 9,5 тысячи за пользование чужими деньгами и еще 2,5 тысячи на оплату госпошлины, сообщили в пресс-службе областного суда. Асбестовский суд отклонил иск и предприятие обратилось в областную инстанцию. Судебная коллегия решила, что работник не был обязан проверять правильность начисления выплат, поэтому оставил решение без изменений.

Мужское разочарование
Визит в мужской салон красоты FanFan, удививший Екатеринбург девушками-барберами в нижнем белье
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Свердловский суд оставил рабочему 70 тысяч, перечисленных по ошибке»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, компенсация, суд, деньги, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Главные новости Екатеринбурга 01.04.2019
01 апреля в 19:00
С Алексей Федорченко, Александр Шульга, Александр Высокинский
Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Полезняк
Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Разбираемся, стоит ли покупать доллары и евро, когда падает рубль, и чем грозят дешевеющие национальные деньги.