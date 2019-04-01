Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловский директор заработал 194 тысячи на липовых договорах

17:31, 01 Апрель 2019
currency-3088153_960_720.jpg
Фото: pixabay
Руководитель «Невьянского водоканала» подделывал документы и перечислял деньги аффилированной компании.

Директор «Невьянского водоканала» может попасть в колонию на семь лет за кражу денег у предприятия. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, с ноября 2015 по декабрь 2016 года мужчина заключил фиктивный договор с аффилированной компанией на разработку проекта и установку узла коммерческого учета тепла. Стоимость якобы выполненных работ составила 120 тысяч рублей. Деньги руководитель «Невьянского водоканала» забрал себе.

Кроме того, по аналогичному договору на установку счетчиков на водозаборе «Романовский» хитрый начальник украл еще 74 тысячи рублей. Теперь мужчина ответит за свои действия перед судом.

Мужское разочарование
Визит в мужской салон красоты FanFan, удививший Екатеринбург девушками-барберами в нижнем белье.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Свердловский директор заработал 194 тысячи на липовых договорах»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, кража, директор, деньги, прокуратура Свердловской области, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Профилактика сексуального насилия над детьми
01 апреля в 19:30
С Игорь Мороков
Танцы с квитанциями
Танцы с квитанциями
ЕТВ сравнил тарифный расклад на коммунальные услуги в Екатеринбурге, чтобы понять, за что мы платим.