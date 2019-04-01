Свердловский директор заработал 194 тысячи на липовых договорах
17:31, 01 Апрель 2019
Руководитель «Невьянского водоканала» подделывал документы и перечислял деньги аффилированной компании.
Директор «Невьянского водоканала» может попасть в колонию на семь лет за кражу денег у предприятия. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, с ноября 2015 по декабрь 2016 года мужчина заключил фиктивный договор с аффилированной компанией на разработку проекта и установку узла коммерческого учета тепла. Стоимость якобы выполненных работ составила 120 тысяч рублей. Деньги руководитель «Невьянского водоканала» забрал себе.
Кроме того, по аналогичному договору на установку счетчиков на водозаборе «Романовский» хитрый начальник украл еще 74 тысячи рублей. Теперь мужчина ответит за свои действия перед судом.
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