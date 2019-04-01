Свердловчане заставили «Спецавтобазу» привезти им мусорные мешки
12:18, 01 Апрель 2019
Жители отдаленных поселков не знали, что подходят любые пакеты.
Жители Свердловской области, которых обслуживает мусорный оператор «Спецавтобаза», пожаловались на нехватку специальных мешков, которые используют при отсутствии контейнерных площадок. Отходы складывают в пакеты и мусоровоз вывозит их по графику. Сотрудники «Спецавтобазы» доставили мешки в отдаленные территории и рассказали, что они могут выбрасывать мусор в любых мешках или пакетах. Летом в частном секторе начнут устанавливать контейнерные площадки, сообщил министр ЖКХ Николай Смирнов на своей странице в соцсетях.
Представители мусорных операторов сейчас пытаются объяснить жителям области смысл мусорной реформы. В Серове этого сделать не удалось: горожане отказались слушать разъяснения «борзоты». Мусорная реформа, которая началась с 1 января, должна улучшить экологическую обстановку. Из чего состоит тариф и почему он такой, читайте здесь. Обоснованность мусорных тарифов сейчас проверяет ФАС.
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