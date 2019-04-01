Свердловчане заставили «Спецавтобазу» привезти им мусорные мешки

Жители Свердловской области , которых обслуживает мусорный оператор « Спецавтобаза», пожаловались на нехватку специальных мешков , которые используют при отсутствии контейнерных площадок. Отходы складывают в пакеты и мусоровоз вывозит их по графику. Сотрудники « Спецавтобазы» доставили мешки в отдаленные территории и рассказали , что они могут выбрасывать мусор в любых мешках или пакетах. Летом в частном секторе начнут устанавливать контейнерные площадки , сообщил министр ЖКХ Николай Смирнов на своей странице в соцсетях.





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