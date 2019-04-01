Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Суд отклонил иск уральской юристки против закона об оскорблении власти

18:16, 01 Апрель 2019
image.jpg
Фото: Юлия Федотова / facebook
Причины отказа пока не называются. 
Верховный суд отклонил иск юристки из Екатеринбурга Юлии Федотовой, которая вместе с политиком Дмитрием Гудковым пыталась отменить закон о неуважении власти. Информация об этом размещена в картотеке суда 1 апреля. Причины отказа пока не уточняются.

«Чем плох закон, думаю, не нужно объяснять, ибо даже неюристам ясно: эта глупая неопределенная конструкция сформулирована таким образом, чтобы закрыть рот всем думающим людям», — говорила ранее Юлия Федотова. Инициатором закона об оскорбления власти, который вступил в силу 29 марта, был член Совета Федерации Андрей Клишас.
Метро за три года. Как?
Редакция ЕТВ выясняла, насколько реально построить в Екатеринбурге новую ветку подземки и открыть 12
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Суд отклонил иск уральской юристки против закона об оскорблении власти»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, оскорбление власти, Екатеринбург, Юлия Федотова
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Профилактика сексуального насилия над детьми
01 апреля в 19:30
С Игорь Мороков
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».