Суд отклонил иск уральской юристки против закона об оскорблении власти

« Чем плох закон , думаю , не нужно объяснять , ибо даже неюристам ясно: эта глупая неопределенная конструкция сформулирована таким образом , чтобы закрыть рот всем думающим людям», — говорила ранее Юлия Федотова. Инициатором закона об оскорбления власти , который вступил в силу 29 марта , был член Совета Федерации Андрей Клишас.