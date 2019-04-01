Суд отклонил иск уральской юристки против закона об оскорблении власти
18:16, 01 Апрель 2019
Причины отказа пока не называются.
Верховный суд отклонил иск юристки из Екатеринбурга Юлии Федотовой, которая вместе с политиком Дмитрием Гудковым пыталась отменить закон о неуважении власти. Информация об этом размещена в картотеке суда 1 апреля. Причины отказа пока не уточняются.
«Чем плох закон, думаю, не нужно объяснять, ибо даже неюристам ясно: эта глупая неопределенная конструкция сформулирована таким образом, чтобы закрыть рот всем думающим людям», — говорила ранее Юлия Федотова. Инициатором закона об оскорбления власти, который вступил в силу 29 марта, был член Совета Федерации Андрей Клишас.
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