Газовики рассказали о беспорядках в квартирах Екатеринбурга

Работники «Екатеринбурггаза» рассказали, какие нарушения они нашли в квартирах уральской столицы. В жилье на Сыромолотова они увидели горы мусора, через которые пришлось пробираться к плите. Квартиру пришлось отключить от газа, чтобы не подвергать опасности других жильцов, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Екатеринбурггаза». Такую же картину газовики наблюдали в квартире на Фрезеровщиков.

Кроме того, что потребители любят копить горы мусора, они самостоятельно ремонтируют и устанавливают оборудование. В жилье на Маневровой мужчина сам установил счетчик. Он подключил прибор в неустановленном месте. С другим удивительным случаем слесари столкнулись на Сортировке. Изобретательный владелец квартиры решил не отключать плиту на время ремонта — он просто подвесил ее. Еще одних выдумщиков газовики встретили на Удельной. Жильцы прикрыли дыру в газовой колонке консервной крышкой.