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Газовики рассказали о беспорядках в квартирах Екатеринбурга

11:08, 01 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Специалисты увидели горы мусора, мертвых птиц и самовольно установленные счетчики.

Работники «Екатеринбурггаза» рассказали, какие нарушения они нашли в квартирах уральской столицы. В жилье на Сыромолотова они увидели горы мусора, через которые пришлось пробираться к плите. Квартиру пришлось отключить от газа, чтобы не подвергать опасности других жильцов, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Екатеринбурггаза». Такую же картину газовики наблюдали в квартире на Фрезеровщиков.

Кроме того, что потребители любят копить горы мусора, они самостоятельно ремонтируют и устанавливают оборудование. В жилье на Маневровой мужчина сам установил счетчик. Он подключил прибор в неустановленном месте. С другим удивительным случаем слесари столкнулись на Сортировке. Изобретательный владелец квартиры решил не отключать плиту на время ремонта — он просто подвесил ее. Еще одних выдумщиков газовики встретили на Удельной. Жильцы прикрыли дыру в газовой колонке консервной крышкой.

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Другая проблема, с которой сталкиваются сотрудники «Екатеринбурггаза», — отсутствие тяги. Обслуживанием дымоходов должны заниматься управляющие компании, но сюрпризы порой находят вовсе не они. Так, в дымоходе на Майкопской специалисты обнаружили голубя.

«Екатеринбурггаз» просит потребителей вовремя проводить техобслуживание и не забывать, что нарушения правил могут стоить вам жизни.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, плита, газ, газовики, Екатеринбурггаз, Екатеринбург
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