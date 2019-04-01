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Екатеринбуржец получил десять суток ареста за долг по алиментам

09:44, 01 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Отец четыре года не платил деньги на содержание троих детей.

Екатеринбуржец получил десять суток ареста за долги по алиментам. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, отец не перечислял деньги трем своим детям в течение четыре лет. За это время у него накопился внушительный долг — 820 тысяч рублей.

Приставы провели рейд и составили протокол, который затем рассмотрел суд. Суд не стал прощать мужчине долг и назначил наказание в виде десяти суток административного ареста. Может быть, дни изоляции от общества пойдут екатеринбуржцу на пользу, и он захочет заботиться о своих детях.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, отец, дети, УФССП по Свердловской области, Екатеринбург, алименты
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