Екатеринбуржец получил десять суток ареста за долг по алиментам
09:44, 01 Апрель 2019
Отец четыре года не платил деньги на содержание троих детей.
Екатеринбуржец получил десять суток ареста за долги по алиментам. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, отец не перечислял деньги трем своим детям в течение четыре лет. За это время у него накопился внушительный долг — 820 тысяч рублей.
Приставы провели рейд и составили протокол, который затем рассмотрел суд. Суд не стал прощать мужчине долг и назначил наказание в виде десяти суток административного ареста. Может быть, дни изоляции от общества пойдут екатеринбуржцу на пользу, и он захочет заботиться о своих детях.
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