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Эксперты вычислили лучших работодателей Екатеринбурга

10:02, 01 Апрель 2019
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Фото: pixabay
В топ-100 российских компаний попали пять фирм из уральской столицы.

Аналитики HeadHunter составили топ-100 российских работодателей. В этом рейтинге оказались пять фирм из Екатеринбурга. Сюда вошли группа компаний «Магнат» (37 место), банк «Точка» (41 место), СКБ Контур (59 место), Naumen (76 место) и сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирургии «Линлайн» (78 место). Первое место в топ-100 заняла госкорпорация «Росатом», второе — организация «Газпром Нефть», третье — «Сибур».

В конкурсе участвовали фирмы, персонал которых более 100 человек. Эксперты составляли рейтинг на основе трех показателей: внешняя оценка (мнение соискателей о компании), оценка эффективности деятельности HR департамента (информация о профессионалах HR) и внутренняя оценка (мнение сотрудников компании). Каждый этап имел собственный вес в итоговом балле: внешняя оценка — 40%, внутренняя — 40%, HR — 20%.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, работа, зарплата, Head Hunter, Свердловская область
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