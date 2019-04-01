Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища
15:09, 01 Апрель 2019
Их тела ищут 40 спасателей.
Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища в районе лодочной станции «Удача». Сейчас их тела ищут водолазы на двух катерах и воздушной подушки. Они также задействовали эхолоты для обследования дна, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Спасатели также работают на береговой линии. В поисках задействованы 40 человек. Родственникам погибших оказывают психологическую помощь.
Известно, что мужчины оказались на льду ночью, 31 марта. Спасатели уже смогли найти одного погибшего. В региональном МЧС напоминают, что выход на весенний лед очень опасен. Если вы заметили, что кто-то провалился, нужно сообщить спасателям по телефону 101.
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