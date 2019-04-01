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Чемпионат Европы по мини-футболу хотят провести в Екатеринбурге

11:43, 01 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Соревнования пройдут в 2021 году.

Россия планирует подать заявку на проведение юношеского чемпионата Европы по мини-футболу в 2021 году. В качестве кандидатов рассматривают Екатеринбург, Тюмень и Нижний Новгород. «Там есть инфраструктура и подготовлена публика для приема таких крупных мероприятий», — цитирует ТАСС президента ассоциации мини-футбола России Эмиля Алиева. Сейчас с городами ведут переговоры. В организации считают, что посещаемость матчей в регионах будет выше, чем в Москве.

Екатеринбург уже претендует на проведение летней Универсиады 2023 года. Оценочная комиссия Международной федерации университетского спорта (FISU) приедет с проверкой в июне. К этому времени власти подготовят заявочную книгу. В случае победы, студенческую деревню разместят на ВИЗе-правобережном. Город, который примет соревнования, выберут в июле 2019 года.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, соревнования, Футбол , спорт, чемпионат
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