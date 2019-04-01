«Будем дожимать»: Высокинский пожертвовал людьми ради уборки
07:00, 01 Апрель 2019
Мэр Екатеринбурга уволил пять человек после объезда и решил проститься еще и с газонами.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский смотрел из окна своего кабинета на сухой и чистый проспект Ленина и чувствовал себя победителем. «Вы заметили обувь горожан? Она чистая. Жижи больше нет», — похвастался он журналистам. А чтобы окончательно выдохнуть и морально подготовить районных глав к периоду весенней уборки, Высокинский провел очередной объезд.
В мэрии рассказали, что глава еще после прошлого визита по сугробам на окраинах держал работников в тонусе: ТАЙНО ездил по районам. По совершенно непредсказуемому маршруту. После этого «пришлось расстаться» с четырьмя сотрудниками Ленинского ДЭУ. По словам Александра Высокинского, они приезжали на место уборки, но ничего не делали. Теперь придется закрывать «кадровые пустоты». Не повезло и еще одному снегоуборщику района: он устроил сухую уборку вместо влажной. «Он поднял пыль. Теперь пишет объяснительную», — добавил мэр. Ездить по городу (тайно и явно) Высокинский обещает «до тех пор, пока система [уборки улиц — прим. ЕТВ] не заработает».
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Чтобы покончить с произволом снегоуборщиков, на всю технику решили поставить специальные датчики. Вице-мэр Алексей Бубнов рассказал, что они будут замечать, сколько топлива расходуют машины («вдруг ОНИ его сливают»), в каком режиме работают механики, опускают ли щетки на асфальт. С 14 апреля штат сотрудников ДЭУ пополнится 21 человеком: дополнительные ставки появились с закупкой моек высокого давления. В мэрии рассказали страшное: они настолько мощные, что могут поднять асфальт. Техника уместится в ГАЗель.
Александр Высокинский заявил, что цель — придать городу лоск. А это значит помыть все заборы, дорожные ограждения, гранитную облицовку. «Ведь мы уже узнали, что город может встретить весну без жижи». По его словам, мыть город начали уже сейчас, но только с 10:00 до 14:00, чтобы вода успела просохнуть и не превратилась в ледяную корку («нарост»). Необходимость влажной уборки он объяснил так:
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Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Каждая хозяйка знает, что белье нужно замачивать, чтобы отстиралась вся грязь. Так и в сырую погоду. Например, в дождь. Он размягчит грязь, а мы отмоем.
По словам Высокинского, с потеплением в Екатеринбурге проснулись гряземесы. Мэр рассказал: активисты предлагали ему положить вдоль газона колючую проволоку, но он решил, что нужны штрафы. Их получится вернуть после внесения изменений в областное законодательство: «Была бы моя воля, платили бы по десять тысяч. Восстановление газона дорогое и это портит город».
Мэрия вообще планирует отказаться от газонов, шириной менее одного метра. Вместо них хотят проложить «технические тротуары» — полосы асфальта, которые будет разделять тротуар и проезжую часть: «Это непопулярная мера, но мы не будем эксплуатировать узкие газоны: он формально есть, но красоты нет». По словам мэра, прокладывать технические тротуары придется параллельно с установкой камер видеонаблюдения. «Найдутся горожане, которые попытаются объезжать по ним пробки. Но мы оштрафуем их, а деньги пойдут на благоустройство». Избавиться от узких газонов планируют в течение двух лет.
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После объезда семи районов Александр Высокинский составил личный рейтинг уборки. Больше всего ему понравились Верх-Исетский и Чкаловский районы. А в числе аутсайдеров — Кировский и Орджоникидзевский. Однако карать последний он не стал. Глава там все-таки новый… А его заместителю по благоустройству повезло меньше. «Будем принимать кадровое решение», — заявил Высокинский.
Мэр рассказал, что на Эльмаше и Уралмаше все плохо из-за большого количества дорог третьей категории. Раньше их не чистили совсем, но в этом году стали потихоньку разгребать. «Мы могли бы сэкономить и не вывозить, но мы не можем делить граждан на категории, они же не виноваты», — решил Высокинский.
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По его словам, проблема Орджоникидзевского района не в недостатке средств, а в организации. Чтобы изменить ситуацию, он предложил поменять местами работников Чкаловского и Орджоникидзевского районов для обмена опытом. «Берите людей Мишарина. Будем клонировать», — отметил мэр. — В Железнодорожном вообще научились погрузчиками убирать грязь».
Увольнять непутевых работников в большом количестве он не собирается. «Нельзя махать шашкой. В Ленинском уволили четырех и просели», — негодовал мэр. Он признался, что подумывал поднять зарплату уборщикам Орджоникидзевского района, чтобы лучше работали, но потом опомнился — в других хорошо работают с таким же окладом. «Законы экономики работают как законы физики», — решил Высокинский.
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