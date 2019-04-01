«Будем дожимать»: Высокинский пожертвовал людьми ради уборки

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский смотрел из окна своего кабинета на сухой и чистый проспект Ленина и чувствовал себя победителем. « Вы заметили обувь горожан? Она чистая. Жижи больше нет», — похвастался он журналистам. А чтобы окончательно выдохнуть и морально подготовить районных глав к периоду весенней уборки , Высокинский провел очередной объезд.



