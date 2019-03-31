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Зюганов грубо высказался о Ельцин Центре

10:30, 31 Март 2019
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Фото: Ельцин Центр
Бессменный лидер КПРФ заявил, что «гадюшник должен быть уничтожен».
Председатель Коммунистической партии России Геннадий Зюганов резко высказался о Ельцин Центре. Политик внезапно написал в Twitter, что «гадюшник Ельцин Центра должен быть уничтожен!». Зюганов, правда, не уточнил, что за гадюшник конкретно не имеет право на жизнь.
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В 1996 году Геннадий Зюганов во втором туре проиграл кресло президента России Борису Ельцину. Выборы 1996 года запомнились как одни из самых неоднозначных и грязных в истории: изначально по соцопросам Зюганов существенно опережал Ельцина, но развернутая российскими бизнесменами кампания «Голосуй, или проиграешь» серьезно повысила рейтинг Бориса Николаевича. Кроме того, после выборов некоторые политики высказывали мнение, что голосование было сфальсифицировано.

Не так давно бывший глава администрации президента Ельцина и его зять Валентин Юмашев рассказал «Медузе», что Ельцин Центр могли построить возле Храма-на-Крови или рядом с Уральской консерваторией. Такие предложения высказывал экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Ельцин Центр, КПРФ, Зюганов
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