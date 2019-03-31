Зюганов грубо высказался о Ельцин Центре

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Не так давно бывший глава администрации президента Ельцина и его зять Валентин Юмашев рассказал «Медузе», что Ельцин Центр могли построить возле Храма-на-Крови или рядом с Уральской консерваторией. Такие предложения высказывал экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.





В 1996 году Геннадий Зюганов во втором туре проиграл кресло президента России Борису Ельцину. Выборы 1996 года запомнились как одни из самых неоднозначных и грязных в истории: изначально по соцопросам Зюганов существенно опережал Ельцинано развернутая российскими бизнесменами кампанияГолосуйили проиграешь» серьезно повысила рейтинг Бориса Николаевича. Кроме тогопосле выборов некоторые политики высказывали мнениечто голосование было сфальсифицировано.