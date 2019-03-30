Уральские боксеры лишились лицензии за неделю до первенства Путина

В разговоре с корреспондентом ЕТВ Титов рассказал , что это результат конфликта с главой федерации Умаром Кремлевым. В феврале 14 боксеров Titov Boxing Promotions не получили обещанные призовые после выступлений в Сочи и Анапе в течение пяти рабочих дней. После этого Алексей Титов поговорил с Кремлевым , который заявил , что прямо сейчас денег у него нет. Когда в дело вмешалось вышестоящее руководство , деньги нашлись , но в результате дело закончилось отобранной у Titov Boxing Promotions лицензии.



