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Уральские боксеры лишились лицензии за неделю до первенства Путина

12:31, 30 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Глава промоутерской компании Алесей Титов написал обращение на имя президента России.
Глава Titov Boxing Promotions Алексей Титов написал обращение к Владимиру Путину после того, как Федерация бокса забрала лицензию его компании. Из-за этого 18 его спортсменов не смогут выступить на полуфинале кубка имени президента в Сочи 6 апреля, а значит — получить деньги, на которые они рассчитывали, готовясь к мероприятию много месяцев.
Метро за три года. Как?
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Открытое письмо-обращение к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину Уважаемый, Владимир Владимирович хочу донести до вашего сведения информацию о произволе в Федерации Бокса России. Сегодня нашу компанию, которой в этом году исполняется 21 год, которая провела за это время более 300 профессиональных турниров Федерация Бокса России лишила лицензии и тем самым сорвала проведение полуфинала кубка вашего имени, запланированного на 6 апреля, в г. Сочи. 18 боксеров-профессионалов проводили изнурительную подготовку к данному турниру, их команды тратили деньги, мы как организаторы так же несли расходы связанные с подготовкой к данному турниру. Уважаемый, Владимир Владимирович прошу вас от лица всей боксерской общественности помочь нам решить данный вопрос. С Уважением, Титов Алексей

Публикация от Алексей Титов (@boxingtitov)

В разговоре с корреспондентом ЕТВ Титов рассказал, что это результат конфликта с главой федерации Умаром Кремлевым. В феврале 14 боксеров Titov Boxing Promotions не получили обещанные призовые после выступлений в Сочи и Анапе в течение пяти рабочих дней. После этого Алексей Титов поговорил с Кремлевым, который заявил, что прямо сейчас денег у него нет. Когда в дело вмешалось вышестоящее руководство, деньги нашлись, но в результате дело закончилось отобранной у Titov Boxing Promotions лицензии.

По словам Титова, неизвестно, возможно ли возвращение лицензии.
Сейчас этот вопрос может решить, наверное, только президент России — конфликт произошел на уровне руководства Федерации бокса.
Алексей Титов
исполнительный директор «РМК Боксинг Промоушен»
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, бокс, Екатеринбург, Алексей Титов
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