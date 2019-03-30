Уральские боксеры лишились лицензии за неделю до первенства Путина
12:31, 30 Март 2019
Глава промоутерской компании Алесей Титов написал обращение на имя президента России.
Глава Titov Boxing Promotions Алексей Титов написал обращение к Владимиру Путину после того, как Федерация бокса забрала лицензию его компании. Из-за этого 18 его спортсменов не смогут выступить на полуфинале кубка имени президента в Сочи 6 апреля, а значит — получить деньги, на которые они рассчитывали, готовясь к мероприятию много месяцев.
В разговоре с корреспондентом ЕТВ Титов рассказал, что это результат конфликта с главой федерации Умаром Кремлевым. В феврале 14 боксеров Titov Boxing Promotions не получили обещанные призовые после выступлений в Сочи и Анапе в течение пяти рабочих дней. После этого Алексей Титов поговорил с Кремлевым, который заявил, что прямо сейчас денег у него нет. Когда в дело вмешалось вышестоящее руководство, деньги нашлись, но в результате дело закончилось отобранной у Titov Boxing Promotions лицензии.
По словам Титова, неизвестно, возможно ли возвращение лицензии.
Сейчас этот вопрос может решить, наверное, только президент России — конфликт произошел на уровне руководства Федерации бокса.
Новое и интересное
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 29.03.2019
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».