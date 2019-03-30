Свердловский депутат присоединился к флешмобу в поддержку учителей

Я считаю , что Россия — светское государство , и не то что увольнять , а осуждать людей за фото в купальниках и плавках — недопустимо. Что дальше? Запретить всем на пляж ходить , потому что мало ли какой извращенец на этом пляже что подумает? Чушь собачья! Присоединяюсь к флешмобу в поддержку учителей и врачей.

Вячеслав Вегнер, политик