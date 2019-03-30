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Свердловский депутат присоединился к флешмобу в поддержку учителей

17:18, 30 Март 2019
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Фото: Facebook Вячеслава Вегнера
Вячеслав Вегнер опубликовал свою фотографию с голым торсом и заявил, что «осуждать людей за фото в купальниках и плавках – недопустимо».
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер подключился к флешмобу #учителятожелюди. Он опубликовал в Facebook свою фотографию с голым торсом и в шортах на фоне моря. Депутат сопроводил снимок словами:
Метро за три года. Как?
Редакция ЕТВ выясняла, насколько реально построить в Екатеринбурге новую ветку подземки.
Я считаю, что Россия — светское государство, и не то что увольнять, а осуждать людей за фото в купальниках и плавках — недопустимо. Что дальше? Запретить всем на пляж ходить, потому что мало ли какой извращенец на этом пляже что подумает? Чушь собачья! Присоединяюсь к флешмобу в поддержку учителей и врачей.
Вячеслав Вегнер
политик

Напомним, флешмоб #учителятожелюди запустили после того, как учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться из-за фотографии в купальнике и в коротком вечернем платье. Директор школы № 13, в которой работала Татьяна, решил, что такой внешний вид педагога портит репутацию образовательного учреждения. Похожая ситуация произошла с учительницей Викторией Поповой из Омска. В 2018 году девушка приняла участие в фотосессии, где она позировала в купальнике. Тогда возмущенные коллеги из других городов тоже присоединились к флешмобу.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, заксобрание, депутат, учитель, флешмоб, Екатеринбург, Вячеслав Вегнер
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