Из Свердловской области мигрировали 30 тысяч белок
17:50, 30 Март 2019
Департамент по охране животного мира провел зимний маршрутный учет.
Свердловский департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира провел ежегодный зимний маршрутный учет обитателей Среднего Урала. Согласно документу, опубликованному на сайте департамента, в Свердловской области осталось 96 924 белки. Эта цифра на 33 тысячи меньше, чем в 2018 году. Именно такие данные ЕТВ публиковал в материале про белок. В нем мы рассказывали о том, как живут и чем питаются пушистые зверьки, а также вспоминали, где чаще всего можно найти их. Подробнее читайте здесь.
Кроме белок специалисты департамента по охране животного мира посчитали, сколько в Свердловской области волков, лисиц, горностаев, зайцев, кабанов, косулей, куниц, лосей, северных оленей и других обитателей природных пространств.
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