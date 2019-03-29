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В Свердловской области на детские летние лагеря выделят три миллиарда

09:29, 29 Март 2019
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Фото: pixabay
В 2019 году уральских ребят примет 1261 учреждение для отдыха.

Летние оздоровительные лагеря для детей получат три миллиарда рублей в 2019 году. Более 1,7 миллиарда поступят из свердловского областного бюджета, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона. Из выделенных денег 200 миллионов рублей направят на ремонт организаций.

Всего в 2019 году юных уральцев примет 1261 учреждение для отдыха. Большая часть из них — дневные лагеря. Но будут и те, которые рассчитаны на весь день: детей ждет 71 загородный оздоровительный лагерь и 27 санаториев.

Чтобы ваши дети попали в хороший лагерь, свердловское министерство образования рекомендует убедиться, есть ли учреждение, в которое вы отправляете ребенка, в региональном реестре. Если ответ положительный, это значит, что оно прошлое паспортизацию и безопасно для школьника. Перечень оздоровительных лагерей можно посмотреть на сайте министерства образования Свердловской области и на портале «Уральские каникулы».

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Напомним, что запись детей в загородные и городские оздоровительные лагеря начнется с 1 апреля. Подать заявку можно через сайт госуслуг, в отделениях Центра муниципальных услуг (ЦМУ) и в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

В прошлом году на оздоровительные учреждения из свердловского бюджета выделили на 300 миллионов меньше. Тогда для ребят подготовили 1058 лагерей с дневным пребыванием, 74 загородные организации и 26 санаториев.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, отдых, лето, лагерь, школьники, дети, Свердловская область
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