Нанять телохранителя в Екатеринбурге стало дешевле на 6%

В Екатеринбурге на шесть процентов снизился оклад охранников и телохранителей. Сейчас первые получают в среднем 27,1 тысячи рублей в месяц, выяснили аналитики Avito. Спрос на такую работу в Екатеринбурге за год уменьшился в два раза. Все, кто решил покончить с сидячим образом жизни, решили податься в телохранители. Средняя зарплата здесь составляет 65 тысяч рублей в месяц.

По России цены на услуги охранников, в отличие от Екатеринбурга, ползут вверх. На самые высокие оклады они могут рассчитывать в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге. А вот сменить сферу деятельности можно охранникам в Тольятти. Там за услуги охранника платят всего 20 тысяч рублей.