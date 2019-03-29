Нанять телохранителя в Екатеринбурге стало дешевле на 6%
13:37, 29 Март 2019
Спасать чью-то уральскую жизнь теперь могут за 65 тысяч рублей в месяц.
В Екатеринбурге на шесть процентов снизился оклад охранников и телохранителей. Сейчас первые получают в среднем 27,1 тысячи рублей в месяц, выяснили аналитики Avito. Спрос на такую работу в Екатеринбурге за год уменьшился в два раза. Все, кто решил покончить с сидячим образом жизни, решили податься в телохранители. Средняя зарплата здесь составляет 65 тысяч рублей в месяц.
По России цены на услуги охранников, в отличие от Екатеринбурга, ползут вверх. На самые высокие оклады они могут рассчитывать в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге. А вот сменить сферу деятельности можно охранникам в Тольятти. Там за услуги охранника платят всего 20 тысяч рублей.
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