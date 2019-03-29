Свердловскую начальницу комбината питания оштрафовали на 25 тысяч
11:31, 29 Март 2019
Предприятие, которое кормило школьников в Красноуфимске, грубо нарушало регламент.
Управляющую «Комбината общественного питания», который обслуживает школы Красноуфимска и поселка Пудлинговый, оштрафовали на 25 тысяч за нарушение технических регламентов. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.
В мае 2018 года специалисты Роспотребнадзора проверяли ООО «Комбинат общественного питания» и нашли нарушения законодательства, которые могли навредить здоровью школьников. И. о. управляющей подразделения принимала продукты без документов, подтверждающих качество и безопасность. Такое попустительство могло привести к массовым инфекционным заболеваниям.
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