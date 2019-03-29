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Шипулин взялся за старое: кандидат в Госдуму снова встал на лыжи

13:45, 29 Март 2019
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Фото: Biathlonrus.com
Екатеринбургский биатлонист отправится на «Калашников Биатлон Фест».

Биатлонист из Екатеринбурга Антон Шипулин снова встал на лыжи. В сторис Instagram спортсмен рассказал, что «приводит себя в форму, потому что вечером выезжает в Ижевск». Завтра, 30 марта, в городе Удмуртии состоится «Калашников Биатлон Фест», в котором собирается участвовать Шипулин.

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Антон Шипулин
российский биатлонист

Антону Шипулину, который завершил карьеру в декабре 2018 года, придется преодолеть 4,5 километра с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических винтовок IZHMASH БИ 7–5. Гонка в Ижевске начнется в 12:00 по местному времени.

Напомним, Шипулин ушел из спорта в декабре 2018 года и решил кардинально сменить направление своей деятельности. Неделю назад он официально начал избирательную кампанию на довыборы в Госдуму по Серовскому округу. О своем решении участвовать в праймериз «Единой России» спортсмен объявил на заседании общественной организации «Гражданская позиция северян» в Серове. Но спорт не отпускает Шипулина. Недавно спортсмен попробовал себя в качестве комментатора на Первом канале. Кроме того, екатеринбуржец продолжает следить за спортивными новостями, комментирует выступление экс-соперников, в том числе Мартена Фуркада, и тренируется сам.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Госдума, лыжи, соревнования, Ижевск, лыжные гонки, биатлон, Антон Шипулин
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