Red Wings может запретить зажигалки после полета из Екатеринбурга

Авиакомпания Red Wings хочет запретить зажигалки в самолетах после возгорания на рейсе Екатеринбург-Анталья. Во вторник, 26 марта, пассажиры, летевшие в Турцию, почувствовали запах гари. Выяснилось, что на борту загорело сиденье, которое успели вовремя потушить. Самолет успешно добрался до Антальи.

Причиной тления стала зажигалка, которой воспользовался один из пассажиров. «Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — цитируют представителя авиакомпании «РИА Новости».