На Уралмаше закрыли противозаконную парковку
17:20, 29 Март 2019
Ранее Антикоррупционный комитет начал проверять полицейский участок, который все никак не мог ликвидировать парковку.
Незаконную парковку на полицейском участке № 15 по Бакинских комиссаров, 108 все-таки закрыли. Случилось это после проверки Антикоррупционного комитета УМВД.
Жители ближайших домов несколько лет жаловались в администрацию Орджоникидзевского района и полицию на подозрительную платную парковку, но все безрезультатно. В УМВД усмотрели возможную коррупционную составляющую в парковке, поэтому решили проверить полицейский участок. В настоящее время земля освобождена, незаконно установленная охранная будка вывезена. Но служебная проверка продолжается, добавили в пресс-службе Антикоррупционного комитета.
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