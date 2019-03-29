Екатеринбурженка отсудила 125 тысяч за операцию дочери

Екатеринбурженка отсудила у страховой компании «СК МетЛайф» 125 тысяч рублей. В 2014 году женщина застраховала свою дочь от несчастных случаев и болезни. По договору возмещение за операцию составило 50 тысяч рублей, за несчастный случай или болезнь — 500 рублей в день. Страховыми случаями не признавались врожденные, наследственные заболевания и те, которые зарегистрировали до подписания договора.

Спустя два года девочка попала в больницу из-за врожденной болезни сердца. В 2017 году ей провели операцию. Мама ребенка дважды обращалась в «СК МетЛайф», но ей отказывали в выплате страховки. Тогда женщина подала иск в Чкаловский районный суд. Она предоставила суду заключение, в котором специалист отметил, что у ребенка отсутствовала врожденная патология. Ранее поставленный диагноз не подтвердили, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда.