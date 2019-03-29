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Екатеринбурженка отсудила 125 тысяч за операцию дочери

11:36, 29 Март 2019
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Фото: pixabay
Женщина застраховала своего ребенка от несчастных случаев и болезни, но компания «СК МетЛайф» не захотела платить деньги.

Екатеринбурженка отсудила у страховой компании «СК МетЛайф» 125 тысяч рублей. В 2014 году женщина застраховала свою дочь от несчастных случаев и болезни. По договору возмещение за операцию составило 50 тысяч рублей, за несчастный случай или болезнь — 500 рублей в день. Страховыми случаями не признавались врожденные, наследственные заболевания и те, которые зарегистрировали до подписания договора.

Спустя два года девочка попала в больницу из-за врожденной болезни сердца. В 2017 году ей провели операцию. Мама ребенка дважды обращалась в «СК МетЛайф», но ей отказывали в выплате страховки. Тогда женщина подала иск в Чкаловский районный суд. Она предоставила суду заключение, в котором специалист отметил, что у ребенка отсутствовала врожденная патология. Ранее поставленный диагноз не подтвердили, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда.

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Чкаловский районный суд обязал ответчика выплатить екатеринбурженке страховку в 67,5 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в пять тысяч, неустойку в 10,8 тысячи, проценты за пользование чужими деньгами в 6,9 тысячи и штраф в 45,1 тысячи рублей. Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде.

Вторая инстанция отменила взыскание процентов, потому что взымать их вместе с неустойкой нельзя по закону, и уменьшила сумму штрафа до 41,6 тысячи рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, дети, операция, болезнь, деньги, страховая компания, страховка, Областной суд, Екатеринбург
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