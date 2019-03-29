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Екатеринбуржцы попались на краже 15 автомобилей на 3,3 миллиона

11:48, 29 Март 2019
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Фото: pixabay
Сыщики смогли вернуть владельцам 11 машин.

Трое екатеринбуржцев попали под суд за кражу 15 автомобилей. С июля 2017 года по апрель 2018-го они вскрывали машины, уезжали на них в гаражные боксы и затем продавали. Как рассказали ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, доходы от продаж товарищи делили между собой. Сумма ущерба составила 3,3 миллиона рублей.

Полицейским и сотрудникам Росгвардии удалось поймать подозреваемых. Кроме того, работники МВД нашли гараж, где временно хранились автомобили. В итоге 11 машин полицейские вернули владельцам.

Сейчас сообщники находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», завершили. Материалы передали в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, УМВД по Екатеринбургу, машина, автомобиль, кража, Свердловская область , Екатеринбург
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