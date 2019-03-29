Екатеринбуржцы попались на краже 15 автомобилей на 3,3 миллиона

Трое екатеринбуржцев попали под суд за кражу 15 автомобилей. С июля 2017 года по апрель 2018-го они вскрывали машины, уезжали на них в гаражные боксы и затем продавали. Как рассказали ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, доходы от продаж товарищи делили между собой. Сумма ущерба составила 3,3 миллиона рублей.

Полицейским и сотрудникам Росгвардии удалось поймать подозреваемых. Кроме того, работники МВД нашли гараж, где временно хранились автомобили. В итоге 11 машин полицейские вернули владельцам.

Сейчас сообщники находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», завершили. Материалы передали в Ленинский районный суд Екатеринбурга.