Екатеринбургская транспортная компания задолжала 30 миллионов за газ
09:43, 29 Март 2019
Приставы заставили фирму вернуть 13 миллионов рублей.
Приставы взыскали с энерго-транспортной компании из Екатеринбурга 13 миллионов рублей. Руководство фирмы не хотело платить деньги поставщику газа и накопило долг в 30 миллионов, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Сотрудник УФСПП предупредил директора компании об уголовной ответственности, предусмотренной статьями «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» и «Неисполнение приговора суда». Тогда владелец энерго-траснпортного предприятия испугался и заплатил почти половину от всей суммы долга.
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