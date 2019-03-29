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Екатеринбургская транспортная компания задолжала 30 миллионов за газ

09:43, 29 Март 2019
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Фото: pixabay
Приставы заставили фирму вернуть 13 миллионов рублей.

Приставы взыскали с энерго-транспортной компании из Екатеринбурга 13 миллионов рублей. Руководство фирмы не хотело платить деньги поставщику газа и накопило долг в 30 миллионов, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Сотрудник УФСПП предупредил директора компании об уголовной ответственности, предусмотренной статьями «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» и «Неисполнение приговора суда». Тогда владелец энерго-траснпортного предприятия испугался и заплатил почти половину от всей суммы долга.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, приставы, долги, транспорт, газ, Екатеринбург
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