Двух свердловских депутатов лишили мандатов через суд

Двух депутатов Горноуральского округа лишили мандатов за неполную декларацию о доходах. Расхождения с реальностью всплыли во время прокурорской проверки. Председатель гордумы получил представление с требованием досрочно прекратить полномочия депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство. На очередном заседании народным избранникам сделали лишь замечание по этому поводу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор не согласился и направил иск с требованием признать решение гордумы незаконным. Суд встал на сторону прокуратуры, поэтому полномочия депутатов были прекращены.



