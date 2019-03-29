Двух свердловских депутатов лишили мандатов через суд
14:59, 29 Март 2019
Председатель думы Горнозаводского округа пожалел их и сделал лишь замечание.
Двух депутатов Горноуральского округа лишили мандатов за неполную декларацию о доходах. Расхождения с реальностью всплыли во время прокурорской проверки. Председатель гордумы получил представление с требованием досрочно прекратить полномочия депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство. На очередном заседании народным избранникам сделали лишь замечание по этому поводу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокурор не согласился и направил иск с требованием признать решение гордумы незаконным. Суд встал на сторону прокуратуры, поэтому полномочия депутатов были прекращены.
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