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Ждем Путина: в Екатеринбурге пройдет российско-киргизская конференция

18:57, 28 Март 2019
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Фото: департамент инфорполитики Свердловской области
Мероприятие намечено на 2020 год.

Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков договорились провести очередную совместную конференцию в Екатеринбурге. Мероприятие намечено на 2020 год, рассказали ЕТВ в департаменте информполитики Свердловской области.

«В следующем году очередь России проводить Российско-Киргизскую конференцию. Добро пожаловать в Екатеринбург», — заявил Владимир Путин на форуме в Бишкеке. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассматривает это решение «как высокое доверие и положительную оценку совместной работы с киргизскими партнерами». Глава региона добавил что у Екатеринбург есть большой опыт проведения международных мероприятий.

Авто, стоп
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Путин, Свердловская область , Екатеринбург
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