Ждем Путина: в Екатеринбурге пройдет российско-киргизская конференция

Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков договорились провести очередную совместную конференцию в Екатеринбурге. Мероприятие намечено на 2020 год, рассказали ЕТВ в департаменте информполитики Свердловской области.

«В следующем году очередь России проводить Российско-Киргизскую конференцию. Добро пожаловать в Екатеринбург», — заявил Владимир Путин на форуме в Бишкеке. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассматривает это решение «как высокое доверие и положительную оценку совместной работы с киргизскими партнерами». Глава региона добавил что у Екатеринбург есть большой опыт проведения международных мероприятий.