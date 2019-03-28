Ждем Путина: в Екатеринбурге пройдет российско-киргизская конференция
18:57, 28 Март 2019
Мероприятие намечено на 2020 год.
Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков договорились провести очередную совместную конференцию в Екатеринбурге. Мероприятие намечено на 2020 год, рассказали ЕТВ в департаменте информполитики Свердловской области.
«В следующем году очередь России проводить Российско-Киргизскую конференцию. Добро пожаловать в Екатеринбург», — заявил Владимир Путин на форуме в Бишкеке. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассматривает это решение «как высокое доверие и положительную оценку совместной работы с киргизскими партнерами». Глава региона добавил что у Екатеринбург есть большой опыт проведения международных мероприятий.
Авто, стоп
ЕТВ объясняет, почему «Автомобилист» не привез в Екатеринбург Кубок Гагарина.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Сумма мнений Σ
Питание школьника: вкусно или полезно
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.