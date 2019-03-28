В Екатеринбурге у гостя из Баку забрали табак, который он вез друзьям

Кольцовские таможеннники задержали пассажира, который летел из Баку в Екатеринбург. Он прошел в «зеленый коридор» с незадекларированным товаром. Во время осмотра сотрудники таможни нашли у мужчины три блока сигарет, шесть килограммов табака для кальяна и еще 250 граммов табака.

Пассажир объяснил, что он не знал таможенных правил. Табак он якобы вез друзьям-бизнесменам, которые владеют кафе в Екатеринбурге, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления. Мужчине оставили только 250 граммов табака. Именно такое количество товара можно провезти без декларации. Кроме того, пассажирам разрешают проносить 200 сигарет и 50 сигар без документов на них.

На гостя из Баку завели два административных дела. Размер штрафа за нарушение правил определит суд.