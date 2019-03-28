Свердловчане задолжали три миллиарда рублей по алиментам 

Судебные приставы навестили свердловских родителей, которые отказались платить алименты своим детям. За неделю в регионе провели 47 арестов имущества на сумму 4,5 миллиона рублей. Чаще всего это были автомобили: ВАЗ в Тугулымме, Hyundai в Красноуфимске. В Екатеринбурге в пользу детей удалось получить один миллион рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Всего с начала 2019 года на жителей Свердловской области завели 20 тысяч исполнительных производств на сумму три миллиарда рублей.

За долги перед ребенком можно потерять не только автомобиль. У свердловчанина в качестве платы забрали iPhone 8, золотую цепочку и крестик. Еще и посадили на десять суток. Теперь он должен подумать, хочет ли выплатить 38 тысяч.