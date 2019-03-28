Студенты Екатеринбурга поддержали идею Пирожкова с бесплатным проездом

, а подхватил общественник Евгений Емалетдинов. Активисты создали группы , посвященную В Екатеринбурге появилось общественное движение #FREEBUS , участники которого требуют организовать бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов-очников. Идею впервые озвучил депутат гордумы Андрей Пирожкова подхватил общественник Евгений Емалетдинов. Активисты создали группыпосвященную проекту в соцсетях . В них вступили уже 1,2 тысячи человек.





« Это будет большим подспорьем для студентов , студент должен учиться , а не зарабатывать деньги», — говорится в призыве активистов.





Общественники считают , что возместить затраты нужно из городского бюджета. Пирожков направил запрос вице-мэру Алексею Бубнову с предложением поддержать его идею.





« На транспорт тратится больше двух миллиардов рублей ежегодно! Вы замечаете эти траты? На что они идут?

Какой-то „ золотой“ транспорт получается. Одних только компенсаций частным перевозчикам под один миллиард рублей», — считают активисты.





Согласно плану активистов , бесплатный проезд должны запустить с 1 сентября 2019 года.





Депутат Андрей Пирожков подробно рассказывал о городских проблемах в интервью ЕТВ. Читайте здесь



