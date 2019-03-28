Студенты Екатеринбурга поддержали идею Пирожкова с бесплатным проездом
12:10, 28 Март 2019
Активисты создали общественное движение #FREEBUS.
В Екатеринбурге появилось общественное движение #FREEBUS, участники которого требуют организовать бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов-очников. Идею впервые озвучил депутат гордумы Андрей Пирожков, а подхватил общественник Евгений Емалетдинов. Активисты создали группы, посвященную проекту в соцсетях. В них вступили уже 1,2 тысячи человек.
«Это будет большим подспорьем для студентов, студент должен учиться, а не зарабатывать деньги», — говорится в призыве активистов.
Общественники считают, что возместить затраты нужно из городского бюджета. Пирожков направил запрос вице-мэру Алексею Бубнову с предложением поддержать его идею.
«На транспорт тратится больше двух миллиардов рублей ежегодно! Вы замечаете эти траты? На что они идут?
Какой-то „золотой“ транспорт получается. Одних только компенсаций частным перевозчикам под один миллиард рублей», — считают активисты.
Согласно плану активистов, бесплатный проезд должны запустить с 1 сентября 2019 года.
Депутат Андрей Пирожков подробно рассказывал о городских проблемах в интервью ЕТВ. Читайте здесь.
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