Кольцово назвали лучшим региональным аэропортом СНГ

Аэропорт Кольцово получил престижную премию World Airport Awards 2019 как лучший в регионах России и странах СНГ. Награду вручили в рамках мировой выставки Passenger Terminal EXPO. Рейтинг составляло международное агентство Skytrax, базирующееся в Великобритании, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Премия присуждается по итогам опроса пассажиров по всему миру. В этот раз мнения собирали в течение полугода.

В феврале Кольцово получил премию «Воздушные ворота России» за лучшую инфраструктуру грузовых перевозок. А по итогам 2018 года награду международного форума Sky Service 2018 в номинации «Лучший бизнес-зал в аэропортах России».