Кольцово назвали лучшим региональным аэропортом СНГ
12:44, 28 Март 2019
Аэропорт получил премию международного агентства Skytrax.
Аэропорт Кольцово получил престижную премию World Airport Awards 2019 как лучший в регионах России и странах СНГ. Награду вручили в рамках мировой выставки Passenger Terminal EXPO. Рейтинг составляло международное агентство Skytrax, базирующееся в Великобритании, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Премия присуждается по итогам опроса пассажиров по всему миру. В этот раз мнения собирали в течение полугода.
В феврале Кольцово получил премию «Воздушные ворота России» за лучшую инфраструктуру грузовых перевозок. А по итогам 2018 года награду международного форума Sky Service 2018 в номинации «Лучший бизнес-зал в аэропортах России».
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