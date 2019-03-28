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Якуб Коварж задержится в «Автомобилисте» еще на два года

10:33, 28 Март 2019
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Фото: ХК «Автомобилист»
Хоккейный клуб продлил контракт с любимым вратарем болельщиков.  

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с вратарем Якубом Коваржем. Чешский голкипер будет защищать ворота команды следующие два года, сообщили в пресс-службе команды.

Якуб Коварж дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста» в 2014 году. Следующий сезон он провел в «Северстали», но затем снова вернулся в Екатеринбург. В этом году Якуб Коварж установил рекорд КХЛ по количеству побед: 43 из 59. В десяти матчах он не пропустил ни одной шайбы. Сезон он закончил с коэффициентом надежности — 1,8. За «Автомобилист» Коварж провел уже 272 матча.

В этом году команда Андрея Мартемьянова впервые выиграла регулярный чемпионат и пробилась в четвертьфинал Кубка Гагарина. Екатеринбуржцы удерживали лидерство в Восточной конференции, но уступили в серии «Салавату Юлаеву». ЕТВ узнал, почему в этот раз «Автомобилист» остался без Кубка Гагарина.

Авто, стоп
ЕТВ объясняет, почему «Автомобилист» не привез в Екатеринбург Кубок Гагарина.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, вратарь, спорт, ХК Автомобилист, Екатеринбург
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