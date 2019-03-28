Губерниев предложил Куйвашеву назвать центр биатлона именем Шипулина

Губернатор Евгений Куйвашев стал гостем программы на телеканале « Матч-ТВ». Во время прямого эфира ведущий Дмитрий Губерниев упрекнул главу региона за вовлечение в политику биатлониста Антона Шипулина. « Есть у нас Антон Шипулин , гений земли русской , прославленный биатлонист. Мы то думали он продолжил работу в спорте , а вы его — раз — и в депутаты зовете», — заявил Губерниев.



