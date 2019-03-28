Губерниев предложил Куйвашеву назвать центр биатлона именем Шипулина
09:27, 28 Март 2019
Ведущий «Матч-ТВ» в прямом эфире упрекнул губернатора за вовлечение биатлониста в политику.
Губернатор Евгений Куйвашев стал гостем программы на телеканале «Матч-ТВ». Во время прямого эфира ведущий Дмитрий Губерниев упрекнул главу региона за вовлечение в политику биатлониста Антона Шипулина. «Есть у нас Антон Шипулин, гений земли русской, прославленный биатлонист. Мы то думали он продолжил работу в спорте, а вы его — раз — и в депутаты зовете», — заявил Губерниев.
Губернатор ответил, что в депутаты биатлониста звал не только он, но и вся «спортивная общественность».
Авто, стоп
ЕТВ объясняет, почему «Автомобилист» не привез в Екатеринбург Кубок Гагарина.
Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Как сказал президент, спорт — это государственная политика. И должны быть люди — профессионалы, которые понимают все тонкости спорта.
Тогда Губерниев спросил, правда ли собираются строить биатлонный центр имени Антона Шипулина (комплекс на Московском тракте). «Туда же дети должны приходить, не только Шипулин с женой», — заявил комментатор. Куйвашев ответил, что проект затронет не только биатлон.
«Будут комплексы для лыж, для игровых видов спорта, там будут гостиницы и техническое сопровождение, все необходимые помещения и самое главное — геолокация: подъемы и спуски», — ответил губернатор.
Биатлонный центр должен появиться на Широкой речке в непосредственной близости от мест, где в 1930-е расстреливали репрессированных — сейчас там установлены «Маски скорби» Эрнста Неизвестного. Уральский «Мемориал» уже выступил против строительства.
Новое и интересное
Самый сложный сезон
События
Большое интервью Антона Шипулина об отстранении от Игр, пропущенной Олимпиаде, ЧМ-2018 по футболу, критике Александра Тихонова, хоккейном «Матче звезд» и многом другом.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Питание школьника: вкусно или полезно
Вот это новость! О чем говорил Екатеринбург целую неделю
Общество
Пять главных новостей из уральской повестки, которые можно читать, а можно смотреть.