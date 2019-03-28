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Губерниев предложил Куйвашеву назвать центр биатлона именем Шипулина

09:27, 28 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Ведущий «Матч-ТВ» в прямом эфире упрекнул губернатора за вовлечение биатлониста в политику.
Губернатор Евгений Куйвашев стал гостем программы на телеканале «Матч-ТВ». Во время прямого эфира ведущий Дмитрий Губерниев упрекнул главу региона за вовлечение в политику биатлониста Антона Шипулина. «Есть у нас Антон Шипулин, гений земли русской, прославленный биатлонист. Мы то думали он продолжил работу в спорте, а вы его — раз — и в депутаты зовете», — заявил Губерниев.

Губернатор ответил, что в депутаты биатлониста звал не только он, но и вся «спортивная общественность».
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Евгений Куйвашев
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Как сказал президент, спорт — это государственная политика. И должны быть люди — профессионалы, которые понимают все тонкости спорта.
Евгений Куйвашев
Тогда Губерниев спросил, правда ли собираются строить биатлонный центр имени Антона Шипулина (комплекс на Московском тракте). «Туда же дети должны приходить, не только Шипулин с женой», — заявил комментатор. Куйвашев ответил, что проект затронет не только биатлон.

«Будут комплексы для лыж, для игровых видов спорта, там будут гостиницы и техническое сопровождение, все необходимые помещения и самое главное — геолокация: подъемы и спуски», — ответил губернатор.

Биатлонный центр должен появиться на Широкой речке в непосредственной близости от мест, где в 1930-е расстреливали репрессированных — сейчас там установлены «Маски скорби» Эрнста Неизвестного. Уральский «Мемориал» уже выступил против строительства.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, биатлонный центр, Биатлон, спорт, политика, губернатор, Екатеринбург, Евгений Куйвашев, Антон Шипулин
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