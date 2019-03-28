Екатеринбуржцы смогут записать детей в загородные лагеря в апреле

Екатеринбуржцы смогут записать своих детей в загородные оздоровительные лагеря с 1 апреля. Подать заявку разрешают через сайт госуслуг, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Ростелекома». После того, как вы заполните форму, она отправится в систему департамента образования Екатеринбурга. Заявителю присвоят порядковый номер.

Специалисты «Ростелекома» советуют внести информацию о детях заранее, чтобы потом просто «подгрузить» ее. Это ускорит запись и уменьшит нагрузку на портал госуслуг. Ранее во время записи детей в первые класс интернет-ресурс не выдержал нагрузки. Его пришлось перезагрузить, чтобы оптимизировать работу. Кроме портала заявления будут принимать в отделениях Центра муниципальных услуг и в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Подача заявок в загородные оздоровительные лагеря продлится с 1 по 10 апреля, в городские учреждения — по 20 апреля. Затем с 25 апреля стартует подача заявок в санатории. Перечень мест для отдыха ваших детей есть на странице департамента образования сайта екатеринбургской администрации.