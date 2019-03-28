«Екатеринбург Арену» задействуют в «Ночи музеев»

В акции «Ночь музеев» в этом году поучаствуют 97 екатеринбургских музеев. Они подготовят 115 площадок, посвященных двум главным темам: году театра и 140-летию со дня рождения Павла Бажова. «Ночь музеев» будет проходить в Екатеринбурге в 13 раз. Мероприятие выпадает на 18 мая.

В этом году к акции впервые присоединятся «Уральские авиалинии», молочный завод Danone и стадион «Екатреинбург-Арена». Участники также смогут побывать в интерактивной темной галерее и посмотреть коллекцию выброшенных вещей. Среди найденных сокровищ оказались олимпийская форма, старинный граммофон и редкие книги. Посетителей ждут театральные перфомансы, лекции и мастер-классы. Дневная программа с 11:00 до 18:00 будет бесплатной.