«Екатеринбург Арену» задействуют в «Ночи музеев»
11:04, 28 Март 2019
Площадки подготовят 97 культурных учреждений города.
В акции «Ночь музеев» в этом году поучаствуют 97 екатеринбургских музеев. Они подготовят 115 площадок, посвященных двум главным темам: году театра и 140-летию со дня рождения Павла Бажова. «Ночь музеев» будет проходить в Екатеринбурге в 13 раз. Мероприятие выпадает на 18 мая.
В этом году к акции впервые присоединятся «Уральские авиалинии», молочный завод Danone и стадион «Екатреинбург-Арена». Участники также смогут побывать в интерактивной темной галерее и посмотреть коллекцию выброшенных вещей. Среди найденных сокровищ оказались олимпийская форма, старинный граммофон и редкие книги. Посетителей ждут театральные перфомансы, лекции и мастер-классы. Дневная программа с 11:00 до 18:00 будет бесплатной.
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