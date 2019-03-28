Британский таблоид осудил Погребняка за расизм
08:41, 28 Март 2019
Игрок «Урала», игравший в Англии, заплатит 250 тысяч рублей за неосторожные слова.
Британский таблоид The Sun написал о ситуации вокруг расистских высказываний форварда ФК «Урал» Павла Поребняка. который также провел несколько сезонов в английских лигах, играя за «Рединг» и «Фулхэм».
В газете описан момент из интервью «Комсомольской правде», в котором Погребняк отметил, что «темнокожий футболист, выступающий за сборную России, выглядит смешно», имея в виду Ари, дебютировавшего за национальную команду в ноябре 2018 года. После этого Погребняк, в этом сезоне выступающий за ФК «Урал», получил штраф в 250 тысяч рублей (2,900 фунтов стерлингов) и условную дисквалификацию до конца сезона.
The Sun приводит комментарии представителей РФПЛ, а также советника Владимира Путина по правам человека Михаила Федотова, который осудил расистские высказывания Погребняка. Таблоид отметил, что 35-летний футболист принес извинения за свои слова.
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