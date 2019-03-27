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Земли под храм святой Екатерины сдадут в аренду за 3,5 миллиона

11:34, 27 Март 2019
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Фото: фонд святой Екатерины
Аукцион состоится 14 апреля. 

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области объявило аукцион на аренду земель под строительство храма Святой Екатерины. Начальная цена — 3,4 миллиона рублей. Аукцион состоится 14 апреля в 10:00. Арендатор должен построить там объект религиозного значения и сохранить экологическую обстановку, в том числе качество почвы. Площадь участка — 5,9 квадратных километров.

В феврале 2019 году депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили изменения в правилах землепользования и застройки. Этим они перевели участок на Октябрьской площади в земли религиозного назначения. На территории планируют построить храм святой Екатерины. К работам должны приступить летом 2019 года. Планируется, что храм, высотой в 75 метров, сможет вместить в себя 2,5 тысячи верующих.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, продажа, проект, строительство, храм, храм Святой Екатерины, Екатеринбург
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